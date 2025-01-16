Суд снизил срок наказания офицеру, сбившему военный вертолет

Суд снизил срок наказания капитану Игорю Пашкову, который случайно сбил военный вертолет вместо беспилотного аппарата. Южный окружной военный суд назначил ему два года и десять месяцев в колонии-поселении, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил его к трем годам колонии-поселения 12 августа 2024 года. Суд учел его добровольную явку с повинной как смягчающее обстоятельство, о чем сообщил РБК через пресс-службу Южного военного суда. В остальной части приговор остается неизменным.

Инцидент, приведший к осуждению, произошел 18 октября 2023 года. Капитан Пашков, служивший старшим помощником оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, расположенных в Крыму, находился на боевом дежурстве.

В 6:30 начальник боевого расчета сообщил ему о воздушной цели, летящей низко и медленно. Пашков, не доверяя докладу, отдал приказ на уничтожение, в результате чего был сбит российский вертолет Ми-8МТВ-5-1, в котором погибли три члена экипажа.

Ранее сообщалось, что вертолет экстренно приземлился прямо на трассу в Красноярском крае.