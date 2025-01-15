В Красноярском крае вертолет совершил экстренную посадку на трассу. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел в зоне контрольно-пропускного пункта (КПП) в Зеленогорске из-за технической неисправности. Пилоту удалось успешно приземлить воздушное судно.

По предварительной информации, пострадавших и раненых на борту не обнаружено. Трассу в месте приземления вертолета сейчас перекрыла полиция. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после расшифровки «черных ящиков» разбившегося под Актау самолета компании Azerbaijan Airlines некоторые предварительные данные СМИ о крушении воздушного судна не подтвердились.

В декабре в Турции четыре человека погибли в результате падения военного вертолета. Сообщалось, что воздушное судно столкнулось с землей в процессе полета.