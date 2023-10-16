«Суд учтет заболевание»: заявившегося с ножом в храм Балашихи мужчину могут отправить на принудительное лечение

В Кирилло-Мефодиевском храме, расположенном в Балашихе, задержали мужчину с ножом. Он не проявлял агрессии и не угрожал окружающим, сообщает « Московский комсомолец ».

Утверждается, что мужчина оказался душевнобольным, а на его теле были найдены резаные раны. Юрист Алла Георгиева рассказала нам, что теперь грозит задержанному.

«Тут нужна экспертиза — является ли нож холодным оружием или нет. Само по себе душевное расстройство не исключает вменяемости. То есть, если лицо будет признано вменяемым, оно будет привлечено к уголовной ответственности. Но при назначении наказания суд, естественно, учтет заболевание. Возможно, у суда появятся основания для назначения виновному принудительных мер медицинского характера», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперты, объяснила Георгиева, оценят длину изъятого ножа, его лезвие и заточку. При самом благоприятном исходе мужчине грозит административная ответственность за неправильное ношение.

«Если бы он нанес увечья другим людям, речь, конечно, шла бы об уголовном деле. Но если нож признают холодным оружием, то оно тоже возможно», — заключила юрист.

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