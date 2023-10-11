«Часть ответственности может быть снята»: юрист раскрыла виновников ДТП с такси и маршруткой в Люберцах

В подмосковных Люберцах таксист на большой скорости вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным такси. Пострадали оба водителя, а также пассажиры микроавтобуса.

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, на кого может лечь ответственность за случившееся, а также кому положены денежные компенсации в данном случае.

«Если водитель такси вылетел на встречку по причине неисправности автомобиля, которую организация-перевозчик вовремя не выявила, то ответственность будет возложена на компанию. Если же мужчина по своей вине не справился с управлением, то ответственность может лечь как на него, так и на собственника транспортного средства, если об этом будут просить пострадавшие», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На размер ответственности, добавила собеседница, повлияет тяжесть правонарушения. У пассажиров, обратившихся в медучреждения, зафиксируют ссадины, переломы и прочее, а также оценят вред здоровью — легкий, средней тяжести или тяжкий.

«Пострадавшие смогут получить компенсацию за причиненный вред здоровью. Сумма компенсации будет зависеть от тяжести травм. Также они могут претендовать на выплаты по потере заработка, на компенсацию морального вреда и возмещение понесенных расходов», — отметила юрист.

Собственник микроавтобуса тоже имеет право на возмещение ущерба при ДТП — на восстановление автомобиля. Алла Георгиева объяснила, что туда войдут расходы на ремонт, оценку ущерба и сопутствующие операции.

«Если в процессе разбирательства окажется, что виновнику организацией-перевозчиком был передан неисправный автомобиль, он также вправе требовать компенсации за вред своему здоровью от организации. Но тут лучше обратиться к тексту договора аренды. Если окажется, что временный владелец обязан следить за техническим состоянием авто, то с организации часть ответственности может быть снята», — заключила эксперт.

За выезд на встречную полосу водителю тоже грозит административная ответственность —лишение прав до 6 месяцев. Если был причинен серьезный вред здоровью граждан, то может наступить и уголовная ответственность.

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