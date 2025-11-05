Суд в Дагестане приступил к рассмотрению дела о теракте против силовиков

В Дагестане вынесено на суд первое дело, связанное с вооруженным нападением на наряд ДПС, произошедшим 5 мая в Махачкале. Как сообщили в Следственном комитете России, один из обвиняемых в этом террористическом акте предстанет перед правосудием.

Следствие установило, что подсудимый, будучи приверженцем запрещенной в РФ террористической организации, пошел на преступление вместе с сообщником.

В ходе инцидента злоумышленники расстреляли сотрудника полиции, после чего, завладев его оружием и служебным автомобилем, совершили атаку на другой полицейский экипаж. В результате ответных действий силовиков один из нападавших был уничтожен на месте.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение жителю Подмосковья в подготовке теракта.