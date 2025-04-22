Разведка в ФРГ не обязана предоставлять средствам массовой информации данные о происхождении вируса COVID-19. Такой вердикт вынес Федеральный административный суд в городе Лейпциге. О нем рассказала газета Zeit.

Ранее пресса пыталась черед суд добиться от Федеральной разведывательной службы Германии, чтобы та поделилась информацией о происхождении коронавируса. Свой иск в суд Лейпцига подало издательство Axel Springer. Ходатайство в итоге было отклонено судьями.

«Федеральная разведывательная служба не обязана делиться со СМИ своими выводами о происхождении глобальной пандемии коронавируса», — таков был вывод суда.

По мнению судей, свобода печати подразумевает доступ к информации, но временами возникают обстоятельства, которые перевешивают общественные либо частные интересы. Было заявлено, что происхождение COVID-19 проходит именно по такому разряду.

Ранее сообщалось, что в ФРГ обновился рейтинг политических партий. Теперь на первое место вышла «Альтернатива для Германии», она сумела подвинуть блок ХДС/ ХСС. На третьем месте разместилась Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Шольц.