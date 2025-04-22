«Альтернатива для Германии» вышла на первое место по популярности в ФРГ

Партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в рейтинге политических сил в стране. Об этом сообщил ТАСС.

Новый рейтинг политических партий в ФРГ был составлен по заказу телеканалов RTL и NTV, исследование провела социологическая служба Forsa. Первое место в нем заняла «Альтернатива для Германии», ее поддерживает 26% жителей страны. Это исторический максимум для этой партии. Рейтинг ХДС/ ХСС по-прежнему составляет 25%, он не изменился за последнее время. На третьем месте разместилась Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Шольц. За нее готовы голосовать 15% немцев. У зеленых осталось только 11% поддержки, и левую партию поддерживают 9% избирателей.

Также стало известно, что 53% жителей ФРГ не считают, что Мерц будет лучше выполнять обязанности канцлера, чем Шольц. Только 42% считает, что он станет более лучшим главой государства.

Ранее сообщалось, что Берлин предоставил новую партию военной помощи Украине. Он передал ВСУ 66 бронемашин MRAP, 70 беспилотников и ряд других образцов вооружений. Среди пакета помощи всего одна ракету для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.