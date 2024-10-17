Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана

Лефортовский суд Москвы принял решение о домашнем аресте для Марины Егоровой, супруги политика Леонида Гозмана*, согласно данным судебной картотеки, сообщило РИА Новости.

Постановление о домашнем аресте было вынесено 4 октября и вступило в законную силу.

Не раскрываются детали уголовного производства и конкретная статья УК, которая вменяется Егоровой.

11 июля Гагаринский районный суд заочно приговорил Гозмана* к 8,5 годам колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ, связанному с распространением заведомо ложной информации о Вооруженных силах России из политической или иной ненависти.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали заявления политика, в которых содержатся критические высказывания о российском руководстве и преднамеренное искажение сведений о действиях вооруженных сил в украинской Буче.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал политика Гозмана* и экономиста Сонина*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.