Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Буданова

Мера избрана по ходатайству следствия, которое вменяет Буданову организация терактов на территории России.

В частности, отмечается, что Буданов был заказчиком взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Также он фигурирует в деле по фактам ударов беспилотников по российским гражданским объектам.

ГУР Украины не отрицает своей причастности ко многим громким преступлениям. В начале мая Буданов пообещал «убивать русских» по всему миру.