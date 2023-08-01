Суд в Подмосковье назначил двум подросткам обязательные работы за поджоги на МЖД

Чеховский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух подростков, которые за денежное вознаграждение подожгли шкафы сигнализации, централизации и блокировки на МЖД.

Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, несовершеннолетним назначено наказание в виде обязательных работ сроком на девяносто часов каждому.

Материальный ущерб составил свыше семисот тысяч рублей. Уточняется, что подсудимые признали свою вину.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь аккумуляторный и релейный шкафы на железной дороге в Наро-Фоминском округе.