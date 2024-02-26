Суд в Подмосковье вынес приговор в отношении организатора ОПГ за убийства в 2011 году

Организатора преступной группы и одного из ее участников признали виновными в убийствах двух человек. Преступления были совершены в 2011 году, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что один из осужденных вступил в ОПГ по предложению своего знакомого. Банда собиралась убивать одиноких пенсионеров, чтобы завладеть их квартирами в столичном регионе.

Так, организатор группы склонил жителя Москвы продать свою квартиру. После преступник планировали убить мужчину, чтобы завладеть вырученными деньгами. Для реализации задуманного он привлек двух соучастников.

Злоумышленники приехали к потерпевшему. Воспользовавшись тем, что он находился в нетрезвом виде, они вывезли его в поле под Волоколамском и задушили.

Спустя некоторое время членами ОПГ была убита пожилая жительница Домодедово. Преступники выследили пенсионерку, затолкали в автомобиль и вывезли в поле. После этого они похитили из квартиры потерпевшей документы на право собственности. Однако завладеть жилищем преступники не смогли, они попали в поле зрения полицейских.

Московский областной суд назначил организатору группы наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на двадцать три года, соучастник уже находится в местах лишения свободы, ранее приговор в отношении него вынес Домодедовский городской суд.