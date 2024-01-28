Суд в Уфе заменил бывшему полицейскому срок за избиение жены и детей на условный

Экс-полицейскому, который издевался над семьей, дали условный срок за избиение сыновей и жены. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что бывшая жена теперь боится, что он может похитить детей.

Добавляется, что после заявления в правоохранительные органы от жены мужчину отстранили от должности, а суд посчитал его виновным в истязании, угрозе убийством и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Уточняется, что изначально мужчина должен был отбывать наказание в колонии почти четыре года, тем не менее после обжалования срока адвокатом ему был заменен приговор на условный.