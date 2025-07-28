Суд вынес наказания пятерым мужчинам, пытавшимся устроить теракт в Подмосковье по заданию с Украины

Сразу пять человек получили наказание за то, что хотели устроить теракт в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное представителями правоохранительных органов.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении пяти человек, которые пытались совершить террористический теракт в Подмосковье. Злоумышленники по заданию украинской спецслужбы планировали сделать подкоп на территорию воинской части в Балашихе. Они уже подготовили план по проникновению и даже собрали у места будущего подкопа инструменты. Преступники рассчитывали взорвать и поджечь военную технику, но были задержаны. Самому младшему из них еще не исполнилось 18 лет.

«Приговором суда самому юному фигуранту назначили 4 года колонии, а остальные четверо подсудимых получили сроки от 16 лет до 19 лет колонии», — указали журналистам.

Сами обвиняемые так и не признали вину. Было установлено, что в свое время они подожгли медицинскую машину государственной структуры России. Инструкции по совершению терактов злоумышленники получали через Сеть от кураторов с Украины.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали группу иностранных граждан, подозреваемых в финансировании террористической организации. Подозреваемые систематически переводили денежные средства на поддержку деятельности запрещенной в РФ группировки.