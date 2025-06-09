Муж с любовницей получили срок за зверское избиение жены

В Киселевске суд вынес приговор местному жителю и его сожительнице за жестокое избиение его законной супруги. Об этом пишет VSE42.Ru .

Конфликт сибиряков, произошедший в январе 2021 года, начался с бытовой ссоры при разделе имущества, но быстро перерос в настоящее преступление.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жене множественные удары стеклянной бутылкой по голове. Его сообщница применяла электрошокер и ногами избила потерпевшую. Когда женщина попыталась спастись бегством, нападавшие столкнули ее с лестницы и продолжили избиение.

Инцидент прекратился только благодаря вмешательству дочери-подростка, которая вызвала полицию. Медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшей множественные переломы, тяжелые телесные повреждения и обширные гематомы.

Киселевский городской суд назначил мужчине 2,7 года колонии строгого режима, его сообщница получила два года в колонии общего режима. Оба осуждены по ч. 3 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в московской больнице умерла артистка ансамбля МВД после избиения и изнасилования.