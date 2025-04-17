Суд взыскал с балерины Волочковой задолженность по платежам за коммуналку

С балерины Анастасии Волочковой в очередной раз через суд взыскали долги за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщило Рен ТВ.

В суд обратилось товарищество собственников жилья того дома, где проживает балерина. До этого оно уже добилось, чтобы Волочкова через суд оплатила долги за коммуналку. Судя по всему, танцовщица снова сумела накопить задолженность. 14 апреля был выпущен новый судебный приказ о взыскании долга.

Ранее сообщалось, что суд взыскал долги по коммунальным платежам с Ренаты Литвиновой*. Артистка накопила задолженность за потребление газа. В результате газовая компания обратилась в суд с требованием взыскать ее с Литвиновой. Иск был подан в ноябре 2024 года, но решение по нему вступило в силу лишь в этом году.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.