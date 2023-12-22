Суд взыскал с российского военного 14 млн рублей за инцидент с ЗРК и мостом

Было установлено, что военный, управляющий ракетно-артиллерийской батареей, врезался в железнодорожный мост 1 июля 2023 года. После разбирательств узнали, что произошедшее случилось из-за ошибки водителя. Он не перевел автономный оптический пост из боевого положения в походное, что вызвало неправильную скорость и потерю управления.

Суд в Санкт-Петербурге учел, что подсудимый является участником СВО, а также воспитывает маленького ребенка, который проживает с матерью-инвалидом.

Военный суд наказал мужчину, назначив штраф в 50 тысяч рублей. Сам военный признал свою вину.

«Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — сообщается в соцсети судов города Санкт-Петербурга.

«Панцирь-С» - это ЗРК, который предназначен для противовоздушной обороны. Эффективен при отражении массированных ударов воздушной техники. Обладает 12 ракетами. Россия использует эти зенитки в зоне СВО, так как они оперативно и слажено сбивают ракеты HIMARS.