Суд заключил под стражу жительницу Балашихи, которая зарезала своего отца

Суд арестовал до лета жительницу Балашихи, которая обвиняется в убийстве собственного отца. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло на этой неделе. Женщина и ее 78-летний отец находились у себя дома и распивали спиртные напитки, затем между отцом и дочерью возникла драка, в ходе которой обвиняемая схватила нож и ударила им пенсионера.

Мужчина скончался на месте. Его дочь сначала пыталась замести следы преступления и разделила труп на части, но затем сама пришла в правоохранительные органы и во всем призналась.

Ранее сообщалось, что житель Московской области пойдет под суд за убийство знакомого в 2017 году и хищение у него крупной суммы.