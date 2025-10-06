Судам у Камчатки посоветовали держаться подальше от воды

На Камчатке объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы гигантских волн в Беринговом море. Стихия может создать чрезвычайную ситуацию для судов, находящихся в этом районе. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на ГУ МЧС России по краю.

По данным метеорологов, в первой половине ночи 8 октября в Олюторском районе ожидается опасное волнение высотой до девяти метров. Это явление продлится до утра. Спасатели предупреждают о повышенном риске аварий и повреждений кораблей.

Руководителям судоходных компаний настоятельно советуют соблюдать крайнюю осторожность, если их суда находятся в указанной акватории. При этом угрозы для населенных пунктов на побережье нет. Ветровое волнение не представляет опасности для жителей прибрежных поселков.

