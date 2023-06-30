Судан запросил у России помощь в разрешении внутреннего конфликта

Замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар на пресс-конференции по итогам визита в Москву сообщил, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Хартум запросил помощи у Москвы в разрешении внутреннего конфликта.

«Мы рассматриваем Россию как дружественную страну и обращаемся к ней оказать экономическое и стратегическое содействие», – сказал Малик Агар.

Накануне Лавров отметил, что Россия внимательно следит за событиями в Судане и поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта.

В Судане с 15 апреля идет, по сути, гражданская война. Силам быстрого реагирования противостоит регулярная армия. С начала конфликта в стране погибло более тысячи мирных жителей.