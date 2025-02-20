Судно получило пробоину и начало тонуть в Азовском море

Сухогруз «Павел Грабовский», который ходит под флагом Панамы, получил пробоину еще 16 февраля. Он стал тонуть в акватории Азовского моря неподалеку от порта Азов. Экипаж судна не стал подавать экстренный сигнал бедствия, а вместо этого запросил разрешение войти в порт. При этом сухогруз имеет очень солидную осадку, по этой причине он может сесть на мель при попытке зайти в гавань. Ему удастся войти в Азов только при заметном повышении уровня воды.

«Павел Грабовский» двигался из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун, на его борту находится порядка 3 тыс. тонн кукурузы. К месту бедствия уже выдвинулись два ледокола — «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».

Ранее сообщалось об аварии китайского судна, груженого мазутом, у берегов Сахалина. «Анг Янг-2» из КНР получило повреждение после того, как село на мель. Это случилось неподалеку от порта Невельск. Никто из экипажа не пострадал.