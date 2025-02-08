BAZA узнала о терпящем у берегов Сахалина бедствие судне КНР с мазутом

В Сахалинской области у берегов терпит крушение китайское судно «Анг Янг-2». По информации от BAZA, сухогруз, на котором перевозили 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил повреждение и застрял на мелководье в районе порта Невельск.

По словам источника, который хорошо осведомлён о ситуации, из-за сложностей в переводе китайская команда не может ни ясно описать проблему, ни предоставить информацию.

«Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — приводится в публикации.

При этом разлива топлива не наблюдается. О пострадавших информации пока нет. В настоящее время на помощь судну направляются экстренные службы региона.

Ранее сообщалось, что из кормовой части танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение у берегов Кубани, был выгружен весь мазут. Теперь на очереди осталась утилизация этой части судна. Пока ведется разработка всей необходимой документации для этой операции.