Сухогруз дагестанского бизнесмена Пашаева в астраханском порту атаковали БПЛА

Генштаб Украины сообщил об атаке на сухогруз России в астраханском порту
Беспилотники ВСУ атаковали морской порт «Оля» в Астраханской области, сообщил Генеральный штаб Украины.
По данным ведомства, указанный порт Россия использует для получения военных грузов из Ирана. Уточняется, что атака была совершена 14 украинскими беспилотниками.
По данным СМИ, основной целью атаки стало судно «Порт Оля 4», принадлежащее бизнесмену дагестанского происхождения Джамалдину Пашаеву. Сухогруз, как отмечают источники, перевозил критически важные грузы — комплектующие для ударных БПЛА типа Shahed и боеприпасы иранского производства.
Российская сторона официально об атаке со стороны украинских вооруженных формирований на порт в Астраханской области не сообщала.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 украинских беспилотника.