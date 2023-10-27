Сухопутная армия Израиля провела еще один рейд в центральную часть сектора Газа

На этот раз целями для израильтян стали стартовые площадки для противотанковых ракет, центры по управлению и командованию ХАМАС, а также живая сила боевиков. С неба их прикрывали самолеты и беспилотники. Об этом сообщил пресс-центр израильской армии.

«Сухопутные подразделения в сопровождении истребителей и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа», - рассказали его представители.

По их утверждению, убитых и раненых среди солдат Израиля не отмечено. Подобные рейды готовят почву для последующей наземной операции ЦАХАЛ. Они будут продолжаться и далее в последующие дни.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» привело точку зрения одного из экспертов, который утверждает – наземная операция израильтян будет сопряжена с огромными потерями. Именно поэтому ее начало откладывается.