Сумма штрафов за неправильную парковку на газонах в Подмосковье за полгода достигла 940 тысяч рублей

«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“», — подчеркнул зампред Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.