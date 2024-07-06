Сумма штрафов за неправильную парковку на газонах в Подмосковье за полгода достигла 940 тысяч рублей
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
С начала текущего года благодаря внимательным жителям Подмосковья за парковку на газонах автомобилисты были оштрафованы почти на один миллион рублей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“», — подчеркнул зампред Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Напоминаем, что согласно ст. 6.22 КоАП МО, штрафы за парковку на газонах составляют: 1 — 5 тыс. руб. для граждан, 10 — 50 тыс. руб. для должностных лиц, а также 30 — 100 тыс. руб. для юридических лиц.