Супруги из Москвы получили 17 и 15 лет колонии за работу на Украину

Супружеская пара из Москвы получила суровое наказание за работу на военную разведку Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Супружескую пару, проживавшую в Москве, задержали в 2024 году. Она хотела совершить поджог значимых объектов в российской столице перед Днем Победы, после чего скрыться на украинской территории. Вдобавок супруги вели сбор информации по заданию с Украины.

«По заданию украинской военной разведки собирали и передавали сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и Росгвардии, данные сотрудников правоохранительных органов, судей и военных комиссариатов», — указали журналисты.

Московский городской суд вынес свой приговор. Он назначил подсудимым 17 и 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что еще два участника банды Басаева получили сроки за нападение на псковских десантников. Жители Кабардино-Балкарии решением Южного окружного военного суда получили наказание в виде 17 и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время следствие продолжает выявлять других лиц, причастных к совершению этого преступления.