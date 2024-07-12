Супружескую пару из России арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже

62-летний мужчина и 40-летняя женщина состоят в браке. Они родились на российской территории, но имеют паспорта РФ. Помимо этого у них есть австралийское гражданство. Дама служит в национальной армии, и при этом имела допуск к секретной информации. Во время своего отпуска она тайно съездила в Россию. Уже из РФ она связалась с мужем и попросила его войти в официальный рабочий аккаунт и переслать с него по электронке некую информацию. Австралийские спецслужбы считают, что это было сделано, чтобы сдать все эти данные российской стороне.

Против супругов нет никаких веских доказательств, тем не менее, правоохранители приехали в их дом в Брисбене и взяли пару под стражу. Им обоим теперь грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что дело американского журналиста Гершковича, который был задержан в России по подозрению в шпионаже, уже передано на рассмотрение в суд. Следствие считает, что Гершкович собирал информацию, относящуюся к разряду секретной, по предприятию «Уралвагонзавод».