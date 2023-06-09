«Своей тупостью могут погубить много жизней»: россияне осудили обстрел крупной АЭС со стороны Украины

«А ВСУ вообще догадываются, что своей тупостью они могут погубить много жизней, в том числе и свои, никчемные»; «ВСУ обстреливают огромную атомную станцию и думают, что последствия их не коснутся? В этом вся их суть», — написали пользователи социальных сетей, комментируя новость.