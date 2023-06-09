«Своей тупостью могут погубить много жизней»: россияне осудили обстрел крупной АЭС со стороны Украины
ВСУ пытаются устроить «второй Чернобыль» на Запорожской АЭС
Фото: [Эрик Романенко/ТАСС]
Глава Росатома Алексей Лихачев уверил, что «второго Чернобыля» на Запорожской АЭС из-за взрыва на Каховской ГЭС не произойдет. С таким заявлением генеральный директор госкорпорации выступил в беседе с корреспондентом SHOT.
Лихачев сообщил, что ситуация на Каховской станции никак не влияет на обстановку на Запорожскую. Однако он подчеркнул, что ВСУ необходимо прекратить обстрелы атомной электростанции. Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, заключил глава корпорации.
«А ВСУ вообще догадываются, что своей тупостью они могут погубить много жизней, в том числе и свои, никчемные»; «ВСУ обстреливают огромную атомную станцию и думают, что последствия их не коснутся? В этом вся их суть», — написали пользователи социальных сетей, комментируя новость.
Ранее россияне посоветовали главе Евросовета включить «думалку» после слов об обстреле Каховской ГЭС.