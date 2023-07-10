СВР: Госдеп диктует американским СМИ, как они должны освещать ситуацию в России

Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги США указания о том, как они должны освещать ситуация внутри и вокруг России, говорится в заявлении Службы внешней разведки.

Как указывается, Госдеп окончательно превратился в оруэлловское «министерство правды».

Ведомство требует от СМИ внедрять в сознание граждан России идею о необходимости противостоять действующей власти, вплоть до силового ее свержения. Особое внимание предлагается уделить промыванию мозгов молодежи.

Примером для них должны стать сбежавшие из России оппозиционеры. Журналистам предписано лепить из них героев.