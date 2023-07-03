По данным СВР, базирующихся на юге Сирии боевиков готовят к провокациям, которые должны сорвать нормализацию отношений между Сирией и другими арабскими странами. Таким образом, американцы хотят дискредитировать правительство Башара Асада перед арабским миром.

Разведчики сообщают, что действиями игиловцев в Сирии представитель американского командования Джеймс Меллой.

В мае министры иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в состав организации. За океаном болезненно отреагировали на это решение.

Как отметили в СВР, США угрожают санкциями тем, кто будет поддерживать отношения с Сирией.

* запрещенная в России террористическая организация