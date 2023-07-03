СВР: США готовят в Сирии провокацию с отравляющими веществами
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Американцы передали боевикам «Исламского государства»* ракеты, начиненные отравляющими веществами, сообщили в Службе внешней разведки России.
По данным СВР, базирующихся на юге Сирии боевиков готовят к провокациям, которые должны сорвать нормализацию отношений между Сирией и другими арабскими странами. Таким образом, американцы хотят дискредитировать правительство Башара Асада перед арабским миром.
Разведчики сообщают, что действиями игиловцев в Сирии представитель американского командования Джеймс Меллой.
В мае министры иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в состав организации. За океаном болезненно отреагировали на это решение.
Как отметили в СВР, США угрожают санкциями тем, кто будет поддерживать отношения с Сирией.
* запрещенная в России террористическая организация