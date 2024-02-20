SVT: Швеция не может заменить переданное Украине вооружение из-за выросших цен

Швеция передала Украине несколько крупных пакетов военной помощи с оружием и боеприпасами, но теперь сама не может перевооружиться, сообщает SVT.

Шведское правительство планировало заменить пожертвованное Украине оружие новым, но вряд ли у него это в ближайшем будущем получится из-за резкого роста цен на военную технику.

Как отмечает издание, некоторые виды военной продукции подорожали в два раза или даже более. Командующий шведской армией Йонни Линдфорс признался, что выделенных правительством денег не хватит на замену техники.

Линдфорс выразил обеспокоенность состоянием боеготовности шведской армии, но при этом отмел возможность прямой военной атаки на Швецию.

Сегодня министр обороны Швеции Пол Юнсон объявил о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 680 млн евро.