Свыше 10 террористических преступлений зафиксировано в Нижегородской области в прошлом году

Более 10 преступлений террористического характера выявили в Нижегородской области в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Отмечается, что данный показатель на три преступления меньше, чем годом ранее.

Уточняется, что два из них квалифицированы как теракты. Это прежде всего покушение на писателя Захара Прилепина в мае и попытка поджога здания военкомата в ноябре.

Добавляется, что также в 2023 году полицейскими региона было пресечено около 70 нарушений с публичной демонстрацией нацистской символики, а также 40 нарушений, связанных с дискредитацией российской армии, пять фактов публичных призывов к терактам и один —финансирования террористической организации.