Свыше 11 килограммов наркотиков изъяли из частного дома в Подмосковье

В Дмитровском округе ликвидировали деятельность нарколаборатории, которая была оборудована в частном доме, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк, ее комментарий публикует «МВД Медиа» .

Установлено, что один из злоумышленников получил в мессенджере сообщение от неизвестного, который предложил заняться производством запрещенных веществ за высокое вознаграждение. Мужчина согласился. После этого ему прислали инструкцию по пропорциям ингредиентов.

Нарколабораторию злоумышленник оборудовал в доме в садовом товариществе. К производству наркотиков он привлек своего знакомого, а расходники для производства запрещенных веществ мужчины получали через тайники.

В ходе обыска в доме обнаружили свыше одиннадцати килограммов наркотиков, более 160 емкостей с химическими жидкостями, реакторы, электронные весы и стеклянные колбы.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигурантов под стражу.