Свыше 130 человек задержали полицейские в рамках рейдов в выходные в Рязани

Свыше 130 человек задержали полицейские в рамках рейдов в выходные в Рязани

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

За минувшие выходные сотрудники органов правопорядка провели в Рязани и области рейдовые мероприятия. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что в ходе рейдов в отделы полиции было доставлено свыше 130 человек. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали более 10 нарушений миграционного законодательства, которые были совершены иностранными гражданами.

Отмечается, что также полицейскими были выявлены нарушения в сфере торговли спиртным. Из незаконного оборота органы правопорядка изъяли 22 литра алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в подмосковном Жуковском.

Актуально