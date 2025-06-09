Свыше 130 человек задержали полицейские в рамках рейдов в выходные в Рязани
Свыше 130 человек задержали полицейские в рамках рейдов в выходные в Рязани
Фото: [Медиасток.рф]
За минувшие выходные сотрудники органов правопорядка провели в Рязани и области рейдовые мероприятия. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на региональное управление МВД России.
Уточняется, что в ходе рейдов в отделы полиции было доставлено свыше 130 человек. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали более 10 нарушений миграционного законодательства, которые были совершены иностранными гражданами.
Отмечается, что также полицейскими были выявлены нарушения в сфере торговли спиртным. Из незаконного оборота органы правопорядка изъяли 22 литра алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в подмосковном Жуковском.