Свыше 150 уголовных дел по факту ДТП с погибшими и пострадавшими направлено в суд в Нижегородской области с начала года

Более 150 уголовных дел в отношении водителей, стали виновниками ДТП, где погибли и пострадали люди, направлено в суды Нижегородской области с начала этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

Уточняется, что восемь аварий произошли по вине пьяных водителей, десять – не имеющими права управления транспортными средствами, шестеро водителей покинули место ДТП.

Отмечается, что из общего количества расследуемых преступлений по 13 уголовным делам потерпевшими являются несовершеннолетние.

Кроме того, более двух миллионов рублей штрафов выписали пешеходам за нарушение правил дорожного движения в Нижегородской области с начала года.