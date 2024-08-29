Свыше 20 человек тушили лесной пожар в Мытищах

Двадцать пять человек и девять единиц техники привлекали к тушению природного пожара на территории Учинского лесничества, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства.

Возгорание случилось в 2,5 километрах от деревни Юдино в городском округе Мытищи. Огонь был ликвидирован за 3,5 часа в день обнаружения, уточнили в ведомстве.

Пожар был низовым и произошел по вине человека.

До конца августа на большей части территории региона ожидается третий класс пожарной опасности, а в Луховицком и Егорьевском лесничестве в пятницу и субботу прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в Московской области.