Свыше 200 профилактических рейдов на водных объектах провели в Нижегородской области с начала сезона

В связи с началом купального сезона органами местного самоуправления Нижегородской области сформировано более 160 групп для работы в традиционных местах отдыха и купания населения. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что с начала летнего периода было совершено свыше 210 выездов, проведено более полусотни схода с участием жителей, проведено свыше350 разъяснительных бесед, распространено более 1,2 тыс. агитационных материалов.

Отмечается, что профилактические выезды и патрулирования проводятся представителями муниципальных образований совместно с Сотрудниками регионального Главного управления МЧС России, аварийно-спасательными отрядами, рыбинспекцией и транспортной полицией.

Поясняется, что также было проведено почти 150 занятий с общей аудиторией почти пять тысяч человек среди школьников в лагерях и образовательных учреждениях.

Добавляется, что с начала текущего года на водоемах Нижегородской области было проведено более 870 патрулирований и зафиксировано 35 административных правонарушений.