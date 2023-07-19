Свыше 25 деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды
МЧС: в Подмосковье из-за сильного ветра упали двадцать семь деревьев
Фото: [©Корниенко Евгения/РИА Новости]
В Подмосковье из-за непогоды упали двадцать семь деревьев. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщило РИА Новости.
Уточняется, что это данные по состоянию на восемь часов утра среды. Все упавшие деревья уже распилены и убраны.
По данным ведомства, деревья упали в четырнадцати муниципалитетах. В результате повреждены оказались восемь автомобилей.
Падение широкоформатных конструкций в регионе не зарегистрировано, подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что в городском округе Клин за последние сутки выпало 109 процентов месячной нормы осадков.