Свыше 25 деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды

МЧС: в Подмосковье из-за сильного ветра упали двадцать семь деревьев

Безопасность
©Корниенко Евгения/РИА Новости

Фото: [©Корниенко Евгения/РИА Новости]

В Подмосковье из-за непогоды упали двадцать семь деревьев. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщило РИА Новости.

Уточняется, что это данные по состоянию на восемь часов утра среды. Все упавшие деревья уже распилены и убраны.

По данным ведомства, деревья упали в четырнадцати муниципалитетах. В результате повреждены оказались восемь автомобилей.

Падение широкоформатных конструкций в регионе не зарегистрировано, подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин за последние сутки выпало 109 процентов месячной нормы осадков.

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