Свыше 25 деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды

В Подмосковье из-за непогоды упали двадцать семь деревьев. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщило РИА Новости .

Уточняется, что это данные по состоянию на восемь часов утра среды. Все упавшие деревья уже распилены и убраны.

По данным ведомства, деревья упали в четырнадцати муниципалитетах. В результате повреждены оказались восемь автомобилей.

Падение широкоформатных конструкций в регионе не зарегистрировано, подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин за последние сутки выпало 109 процентов месячной нормы осадков.