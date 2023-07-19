Больше месячной нормы осадков выпало в Клину за сутки

В подмосковном Клину за последние сутки выпало больше месячной нормы осадков. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеоролога, накануне в городском округе Клин выпало 47 миллиметров осадков, а минувшей ночью еще 43 миллиметра. Таким образом, за двадцать четыре часа получилось 90 миллиметров осадков или 109 процентов от нормы.

Сегодня в Московской области продолжатся дожди. Воздух, согласно прогнозам синоптиков, прогреется до плюс 21 градуса.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов из-за непогоды не терять бдительности на дорогах.