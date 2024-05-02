Свыше 250 уголовных дел по поводу незаконной миграции возбуждено в Нижегородской области в начале года

Более 250 уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по факту незаконной миграции в начале этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД России.

Уточняется, что свыше 170 дел, которые были начаты в прошлом и текущем году, были направлены в суд, по 171 еще ведется расследование. На подобные преступления идут граждане РФ, не имеющие постоянного места работы. Они связаны с пропиской иностранцев у себя дома.

Отмечается, что также более 30 уголовных дел возбуждено в отношении мигрантов, использовавших поддельные документы при постановке на миграционный учет.

Добавляется, что за аналогичные деяния предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.