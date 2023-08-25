Свыше 30 мигрантов будут вынуждены покинуть Нижегородскую область из-за нарушений

Согласно решениям судов, более 30 мигрантов будут вынуждены уехать из Нижегородской области в связи с нарушениями. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что на протяжении трех дней на территории региона проходила операция «Мигрант» с участием сотрудников подразделений миграции, участковых, сотрудников уголовного розыска и наружных нарядов полиции.

Добавляется, что в ходе рейдов было зафиксировано более 270 нарушений, из которых свыше 170 – это нарушения режима пребывания в нашей стране, а также свыше ста мигрантов не имели разрешений на работу.

Уточняется, что возбуждено более 20 уголовных дел о фиктивной регистрации.