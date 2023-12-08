Свыше 350 «опасных троп» удалось ликвидировать в Подмосковье с начала этого года

Более четырех километров ограждений вблизи железнодорожных путей установили в Подмосковье, благодаря которых удалось снизить число смертельных случаев на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что в этом году в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев железобетонные ограждения вдоль железнодорожных путей построили в Домодедовском, Богородском, Красногорске, Орехово-Зуевском и Щелковском городских округах.

Кроме того, в Московской области в рамках программы строят и ремонтируют пешеходные переходы, устанавливают камеры, которые фиксируют нарушения перехода через ж/д пути, а также проводят специальные дежурства и профилактические рейды.

С начала года в регионе на железной дороге погибло более 180 человек. Из них 88 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще 59 на ж/д станциях и 33 случая на оборудованных пешеходных переходах.