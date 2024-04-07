Свыше 40 хаски спасли из тонущего питомника в Оренбургской области

В Оренбургской области сотрудники МЧС России и неравнодушные жители эвакуировали хаски из тонущего питомника. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что голодных и скулящих собак удалось вывезти на лодках из затопленной зоны.

Отмечается, что свыше 40 хаски находились в питомнике, когда тот начал уходить под воду. У собак случилась паника, а также им не могли доставить корм и воду. Владелец питомника «Оренбургские хаски» прибыл к на место, выпустил хаски из вольеров, они бегали на островке.

Добавляется, что питомник расположен на пляже «Волна» возле поселка Ленина.

Напомним, что в пятницу в городе Орске из-за накопления талых вод в двух местах одновременно прорвало дамбу. В результате оказались затопленными множество населенных пунктов, а также два района города, где глубина затопления составляет два метра.