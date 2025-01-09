Свыше 40 жителей Нижнем Новгороде поймали за «пьяную езду» в новогодние каникулы

Свыше 40 человек оштрафовали за вождение в нетрезвом виде в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Уточняется, что из этого числа 30 водителей были оштрафованы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а за повторное вождение в пьяном виде к уголовной ответственности привлекли трех человек.

Ранее сообщалось, что на Алтае ввели выплату 5 тыс. за информацию о пьяном вождении.