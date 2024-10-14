На Алтае ввели выплату 5 тыс. за информацию о пьяном вождении

В Республике Алтай введена новая мера — выплата в размере 5 тыс. рублей за информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщил губернатор Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число «пьяных» ДТП», — написал Турчак.

Кроме того, он защитил туристов, которые часто становятся объектом обвинений в повышении аварийности на местных дорогах.

По словам чиновника, основные причины ДТП: превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и выезд на встречную полосу.

В июле было зафиксировано самое большое количество смертельных случаев на дорогах, и в 80% всех аварий участниками были местные жители.

Ранее сообщалось, что кемеровчанин отправил фото нарушения ПДД в ГИБДД.