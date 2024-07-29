Свыше 50 жителей Нижнего Новгорода пострадали в ДТП с мотоциклами в этом году

С января текущего года в Нижнем Новгороде было зарегистрировано свыше 50 ДТП с мототранспортом, в итоге которых пострадавшими стали 54 человека. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное отделение ГИБДД.

Уточняется, что с целью профилактики несчастных случаев сотрудники мотовзвода проведут проверку наличия водительских удостоверений, мотошлемов и экипировки у водителей мотоциклов на дорогах города и соблюдения скоростного режима.

Напомним, что управлять мопедом можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», а сесть за руль мотоцикла — с 18 лет с удостоверением категории «А». Также за управление транспортным средством без наличия водительских прав предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей.