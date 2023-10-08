Свыше 600 человек стали жертвами атаки на Израиль со стороны сектора Газа
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Количество погибших в Израиле от атак в течение двух дней от радикальной палестинской группировки ХАМАС превышает 600 человек. Об этом сообщает The Times of Israel.
Уточняется, что также более двух тысяч человек ранены.
Добавляется, что погибшими являются военные, сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.
Напомним, что юг и центр Израиля вчера подвергся ракетной атаке из сектора Газа, а также палестинские боевики проникли на территорию государства. В стране объявлена операция «Железные мечи».