Свыше 600 человек стали жертвами атаки на Израиль со стороны сектора Газа

Количество погибших в Израиле от атак в течение двух дней от радикальной палестинской группировки ХАМАС превышает 600 человек. Об этом сообщает The Times of Israel .

Уточняется, что также более двух тысяч человек ранены.

Добавляется, что погибшими являются военные, сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.

Напомним, что юг и центр Израиля вчера подвергся ракетной атаке из сектора Газа, а также палестинские боевики проникли на территорию государства. В стране объявлена операция «Железные мечи».