Свыше 6,2 тыс. нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

Более 6,2 тыс. нарушений правил дорожного движения инспекторами ДПС было зафиксировано в Рязанской области за минувшие сутки. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что из них выявлено одно ДТП с получением травм, около 30 ДТП – с получением материального ущерба.

Уточняется, что также пять нарушений были связаны с перевозкой детей, почти 30 нарушений было допущено водителями грузовых автомобилей и четыре – водителями автобусов.