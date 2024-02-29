Свыше 6,2 тыс. нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Более 6,2 тыс. нарушений правил дорожного движения инспекторами ДПС было зафиксировано в Рязанской области за минувшие сутки. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что из них выявлено одно ДТП с получением травм, около 30 ДТП – с получением материального ущерба.
Уточняется, что также пять нарушений были связаны с перевозкой детей, почти 30 нарушений было допущено водителями грузовых автомобилей и четыре – водителями автобусов.