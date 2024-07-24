Свыше 70 аттракционов проверили сотрудники Гостехнадзора в Рязанской области с начала года

В Рязанской области сотрудники управления гостехнадзора совершают рейды по контролю за безопасностью аттракционов. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в рамках инспектирования обращается внимание на наличие регистрации аттракциона, действующие акты техосвидетельствования, внешний вид аттракциона, качество монтажа. Кроме того, важной частью являются наличие ограждений, недоступность источников электроснабжения для посетителей, состояние пассажирских модулей и входных групп и наличие инфоматериалов.

Отмечается, что в этом году уже проинспектировано свыше 70 аттракционов. Владельцы, которые не выполнили необходимые требования, получили отказ в регистрации аттракционов.

Подчеркивается, что на всех аттракционах должен быть государственный регистрационный знак с кодом региона, четырехзначным номером и QR-кодом.