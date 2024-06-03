Свыше 70 кг некачественной молочной продукции обнаружено в Рязанской области

В Рязанской области обнаружена обезличенная молочная продукция общим весом свыше 70 кг. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по региону.

Уточняется, что в прошлом месяце специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора управления внепланово прибыли с проверкой предприятия в Рыбновский район. Ими была выявлена молочная продукция, на которой не было сведений об изготовителе, дате изготовления и сроке годности. Из-за этого невозможно сопоставить эту продукцию с документами, которые подтверждали ее безопасность.

Добавляется, что, кроме того, была обнаружена возле доброкачественной продукции молочка с истекшим сроком годности.

Поясняется, что просроченные продукты были утилизированы в полном объеме. В отношении виновных лиц будут приняты меры в соответствии с КоАП РФ.