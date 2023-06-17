Свыше 70 утечек персональных данных выявлено в России с начала года

По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера, с начала текущего года в России выявлено свыше 70 утечек персональных данных, а в свободно доступе в сети оказались около 200 млн записей о жителях РФ. Об этом сообщает ТАСС.