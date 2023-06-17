Свыше 70 утечек персональных данных выявлено в России с начала года
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По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера, с начала текущего года в России выявлено свыше 70 утечек персональных данных, а в свободно доступе в сети оказались около 200 млн записей о жителях РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время ведомством ведется проверка по факту данных утечек.
Вагнер добавил, что в минувшем году в Интернет утекли 600 млн записей о россиянах.
Он подчеркнул, что масштабы подобных утечек сокращаются.